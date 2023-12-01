Район Заозёрный в Кургане прорастает новыми домами и социальными объектами, становится комфортнее и уютнее для жителей. Фото в своём телеграм-канале поделился губернатор Вадим Шумков.

— В Заозерном. Микрорайон похож на одну большую стройку. Школа. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн. Парк. Строящиеся между ними широкие новые дороги. Много возводимых вокруг новых жилых объектов. А через проспект Голикова виднеется огромный металлический остов здания нового индустриального парка. Нам всем хочется, чтобы сразу всё было готово быстро и красиво. Желательно сразу. Но в реальной жизни это всегда выглядит сложнее. И достигается огромным трудом. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает, — написал глава региона.