Район Заозёрный в Кургане прорастает новыми домами и социальными объектами, становится комфортнее и уютнее для жителей. Фото в своём телеграм-канале поделился губернатор Вадим Шумков.
— В Заозерном. Микрорайон похож на одну большую стройку. Школа. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн. Парк. Строящиеся между ними широкие новые дороги. Много возводимых вокруг новых жилых объектов. А через проспект Голикова виднеется огромный металлический остов здания нового индустриального парка. Нам всем хочется, чтобы сразу всё было готово быстро и красиво. Желательно сразу. Но в реальной жизни это всегда выглядит сложнее. И достигается огромным трудом. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает, — написал глава региона.
Индустриальный парк, о котором идет речь — «Стальмонтаж». Общий объём производственных площадей составит более 20 000 кв. м. Резидентами парка будет создано более 250 рабочих мест. Суммарный объём инвестиций — порядка 1,2 млрд рублей. Парк возводит компания АО «Стальмонтаж» , которой руководит депутат Курганской областной Думы Александр Черняк.
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