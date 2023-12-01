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Александр Новак провёл 36-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК

1 декабря 2023, 09:36 61 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
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Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 36-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК в режиме видеоконференцсвязи.

Участники ОПЕК+ подтвердили все ранее достигнутые договорённости, включая продолжение Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

«Россия увеличит добровольное сокращение экспорта на внешние рынки, которое ранее составляло 300 тыс. баррелей нефти. Принято решение увеличить этот объём до 500 тыс. баррелей в сутки на I квартал 2024 года. Ряд других стран также объявили, что снизят свою добычу добровольно ещё на 700 тыс. баррелей в сутки. Эти меры будут способствовать прохождению зимнего периода пониженного спроса, обеспечат стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения», – сообщил Александр Новак.

Он добавил, что Россия, Саудовская Аравия и другие взявшие на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти страны – участницы соглашения выполняют свои договорённости в рамках ОПЕК+ в полном объёме.

В дальнейшем для поддержания стабильности рынка дополнительные объёмы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры. Участники сделки будут ежемесячно мониторить ситуацию.

Участники встречи приветствовали решение Республики Бразилия о присоединении к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года в качестве 24-й страны – участницы.

Следующая, 37-я встреча министров ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года в Вене.

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Метки: ОПЕК, АЛЕКСАНДР НОВАК, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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