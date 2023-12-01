Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума в 2024 году. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, руководители крупнейших госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций, представители отраслевых сообществ.

Кавказская инвестиционная выставка, которая впервые состоялась в 2023 году, в соответствии с указом Президента получила статус ежегодного форума. В 2024 году форум пройдёт весной в Минеральных Водах на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо». Кавказский инвестиционный форум станет пространством для презентации инвестиционных проектов и возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки инвестиционного потенциала, поиска новых направлений и решений для бизнеса.

«Кавказская инвестиционная выставка, которая состоялась в мае этого года, привлекла большой интерес: площадку посетило порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, ведущих СМИ, бизнесменов, экспертов. Статус, который получило мероприятие согласно указу Президента Российской Федерации, – это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества», – отметил Александр Новак, открывая заседание.

Советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков в своём выступлении подчеркнул международное значение форума будущего года.

«На первой Кавказской инвестиционной выставке присутствовали гости из 14 зарубежных стран – государств – членов СНГ и “каспийской пятёрки”, в том числе высокопоставленные официальные лица. Это показывает, что к Северо-Кавказскому федеральному округу есть большой международный интерес, а сам регион имеет огромный потенциал и инвестиционные возможности. Уверен, что новый статус мероприятия и его ежегодное проведение позволят построить устойчивый диалог между государствами, бизнесом и общественными институтами, а также привлечь новые инвестиции в страну», – сказал он.

В организационной структуре оргкомитета планируется участие 17 рабочих групп. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства. В деловую программу форума войдут мероприятия по развитию туризма и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, цифровой экономики, вопросы гуманитарной повестки и т.д. Программа форума будет трёхдневной: два дня основной программы, нацеленной на бизнес-контакты внутри страны и с иностранным бизнесом, обсуждение развития и кооперации регионов, а также молодёжный день. Всего будет проведено более 20 круглых столов.

Кроме того, на площадке КИФ-2024 предполагается организовать вручение инвестиционной премии «За вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России».

Площадь выставочной экспозиции форума увеличится в два раза – будут организованы региональные стенды, которые отразят итоги реализации национальных проектов и целей, а также расскажут о планах развития регионов до 2030 года. Компании и корпорации смогут продемонстрировать участникам КИФ-2024 свои новейшие разработки. Предполагается организовать уличную экспозицию со специальной зоной национальных подворий.

Для гостей форума будет запланирована богатая культурная программа, включающая в себя культурно-массовые мероприятия и экскурсионные поездки по достопримечательностям Ставропольского края и других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По окончании первого заседания оргкомитета форума Александр Новак провёл рабочую встречу с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Стороны обсудили ключевые вопросы, связанные с инновационным развитием, подготовкой кадров и реализацией молодёжной политики на Северном Кавказе. Ректор СКФУ рассказал вице-премьеру о ряде значимых проектов, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. Особое внимание было уделено результатам и перспективам проведения ежегодного кейс-чемпионата «Социально-экономическое развитие СКФО».

Следующее заседание организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума планируется провести в феврале 2024 года.