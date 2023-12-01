Реальные испытания огнестойкой кабельной линии
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» по итогам запроса предложений 11 декабря выберет подрядчика второго этапа строительства сетей электроснабжения ОЭЗ «Алга», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млрд руб.
Подрядчик должен в течение полутора лет построить подстанцию 110 кВ общей площадью 305,47 кв. м на третьей площадке в Стерлитамакском районе.
Как сообщал «Ъ-Уфа», Корпорация развития Башкирии на двух конкурсах 15 декабря намерена выбрать подрядчиков первого и четвертого этапов строительства сетей электроснабжения в ОЭЗ «Алга» начальной стоимостью контрактов 559,62 млн и 674,5 млн руб. соответственно.
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