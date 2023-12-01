АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» по итогам запроса предложений 11 декабря выберет подрядчика второго этапа строительства сетей электроснабжения ОЭЗ «Алга», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млрд руб.

Подрядчик должен в течение полутора лет построить подстанцию 110 кВ общей площадью 305,47 кв. м на третьей площадке в Стерлитамакском районе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Корпорация развития Башкирии на двух конкурсах 15 декабря намерена выбрать подрядчиков первого и четвертого этапов строительства сетей электроснабжения в ОЭЗ «Алга» начальной стоимостью контрактов 559,62 млн и 674,5 млн руб. соответственно.