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На сети электроснабжения в ОЭЗ "Алга" направят еще 1 млрд рублей

1 декабря 2023, 13:45 358 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» по итогам запроса предложений 11 декабря выберет подрядчика второго этапа строительства сетей электроснабжения ОЭЗ «Алга», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млрд руб.

Подрядчик должен в течение полутора лет построить подстанцию 110 кВ общей площадью 305,47 кв. м на третьей площадке в Стерлитамакском районе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Корпорация развития Башкирии на двух конкурсах 15 декабря намерена выбрать подрядчиков первого и четвертого этапов строительства сетей электроснабжения в ОЭЗ «Алга» начальной стоимостью контрактов 559,62 млн и 674,5 млн руб. соответственно.

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Метки: ОЭЗ АЛГА, БАШКОРТОСТАН, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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