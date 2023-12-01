В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции «Путиловская» в сторону будущей станции «Каретная». В тестовом режим запущен проходческий щит КТ-1.

На запуске оборудования присутствовали губернатор Александр Беглов, генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев, члены городского правительства.

На новом участке будущей шестой линии появится четыре станции – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Протяжённость участка - порядка 7 километров.

«Сегодня для петербургского метро очень важный день. Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на «синюю» и «фиолетовую» линии, выход к железнодорожной станции «Боровая». Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам четкие задачи по развитию метрополитена Петербурга. Эти задачи мы выполняем. Город благодарен Президенту и федеральному центру за поддержку в строительстве и модернизации петербургского метро», - подчеркнул губернатор.

Александр Беглов отметил, что запущенный щит был создан в 1989 году на Донбассе специалистами Ясиноватского машиностроительного завода. Петербургские инженеры и рабочие метростроевцы модернизировали его и подготовили к работе.

«Пока мы вынуждены использовать старое оборудование, оставшееся от прежней организации. Но новые щиты уже будем производить в Петербурге. Заказ разместили на Обуховском заводе», - сказал губернатор.

Всего на новом участке планируется задействовать четыре щита. Два из них «Метрострой Северной Столицы» планирует запустить для проходки в первом квартале 2024 года. Щит, который сейчас изготавливается на Обуховском заводе, будет готов к работе в следующем году. Щиты попарно пойдут навстречу друг другу. Такая технология значительно ускорит проходку тоннеля.

В Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.

Глава города выразил уверенность в реальности таких планов и подчеркнул, что в Петербурге строится самое глубокое метро в мире. Станция «Путиловская», от которой пошел щит, находится на глубине 60 метров.

«Было непросто, но правительство города сохранило целую отрасль – метростроение, которая была практически разрушена. За 2 года создали свою городскую компанию. Сегодня «Метрострой Северной Столицы» внедряет новые технологии. У её специалистов накоплены огромные компетенции, знания и опыт», - отметил Александр Беглов.

Сейчас в компании трудятся порядка 4 тысяч человек. Идёт набор новых сотрудников. Это также позволит увеличить темпы строительства новых станций.

Александр Беглов побеседовал с рабочими-метростроевцами, подчеркнув, что благодаря их опыту и труду город продолжает развитие метрополитена – важнейшего вида общественного транспорта для всех петербуржцев.