Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2023 года приняли на обслуживание 46 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам или физическим лицам. Консолидированные объекты электросетевой инфраструктуры расположены в пригороде Анапы, Новороссийска, Геленджика и Крымском районе Краснодарского края.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. В числе консолидированного имущества – 11 комплектных трансформаторных подстанций, 33 воздушных линии электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения общей протяженностью около 20 км, а также две кабельных линии.

– Некоторые сети, находящиеся в собственности СНТ, нередко находятся в неудовлетворительном состоянии, что становится причиной регулярных нештатных ситуаций в электросетевом комплексе и является одним из факторов роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения потребителей. После консолидации мы поэтапно повышаем надежность энергообъектов и приводим их к нормативному состоянию, – отметил начальник сектора управления собственностью Юго-Западного филиала «Россети Кубань» Антон Гущин.

Еще одно преимущество консолидации – возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни населения, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

В ближайших планах Юго-Западных электрических сетей – принять на баланс объекты электросетевого имущества, которые принадлежат муниципальному образованию г-к. Геленджик. Кроме того, в 2023 году заключены договоры аренды электросетевого имущества, расположенного в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Крымском районе на 39 энергообъектах.

Консолидация электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).