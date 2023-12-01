Филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме будет обучать специалистов и вести исследования для нефтегазовой отрасли. Для электроснабжения перспективного комплекса компания «Россети Тюмень» ввела в работу двухцепную линию электропередачи протяженностью более 4 км и две комплектные трансформаторные подстанции. Стоимость проекта составила свыше 230 млн рублей.

Электроснабжение потребителя организовано от центра питания 110 кВ «Южная». Мощность присоединения составила 4,8 МВт. Новые энергообъекты оснащены современным высоконадежным оборудованием. Для стабильной и безопасной работы ЛЭП энергетики смонтировали 18 ограничителей перенапряжения и почти 200 птицезащитных устройств.

Когалымский филиал Пермского политеха станет ключевым центром компетенций Югры в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов ТЭК. Его уникальность состоит в том, что теорию и практику студенты будут получать в регионе, где идет переработка нефти и газа, рядом с производственными предприятиями.

Общая площадь комплекса превышает 65 тыс. кв. м. Для комфортного обучения предусмотрены высокотехнологичные учебные, лабораторные, спортивные и общественные корпуса, а также амфитеатр-трансформер. В общежитиях, рассчитанных на 390 мест, будет использоваться система «умный дом», которая позволит эффективно управлять освещением, отоплением, вытяжной вентиляцией.