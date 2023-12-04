В Волгограде состоялась рабочая встреча директора «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Алексея Рыбина и заместителя губернатора Волгоградской области Василия Иванова. Руководители обсудили вопросы взаимодействия в укреплении надежности электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса региона.

«Наша совместная работа направлена на обеспечение отраслевых предприятий необходимыми для развития сельскохозяйственного производства региона энергоресурсами. Энергетики своевременно и с опережением сроков обеспечивают строительство и подключение энергообъектов к электроснабжению. Так, с начала 2023 года в филиале исполнено 56 договоров техприсоединения сельскохозяйственных объектов общей мощностью свыше 5,7 МВт», – подчеркнул Алексей Рыбин.

Василий Иванов дал высокую оценку профессионализму сотрудников филиала в обеспечении надежного электроснабжения потребителей региона и в области технологического присоединения новых сельскохозяйственных объектов. Участники встречи наметили план мероприятий, направленных на решение актуальных задач.