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  • Директор волгоградского филиала "Россети Юг" обсудил с заместителем губернатора вопросы надежности электроснабжения АПК региона

Директор волгоградского филиала "Россети Юг" обсудил с заместителем губернатора вопросы надежности электроснабжения АПК региона

4 декабря 2023, 14:00 409 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

В Волгограде состоялась рабочая встреча директора «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Алексея Рыбина и заместителя губернатора Волгоградской области Василия Иванова. Руководители обсудили вопросы взаимодействия в укреплении надежности электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса региона.

«Наша совместная работа направлена на обеспечение отраслевых предприятий необходимыми для развития сельскохозяйственного производства региона энергоресурсами. Энергетики своевременно и с опережением сроков обеспечивают строительство и подключение энергообъектов к электроснабжению. Так, с начала 2023 года в филиале исполнено 56 договоров техприсоединения сельскохозяйственных объектов общей мощностью свыше 5,7 МВт», – подчеркнул Алексей Рыбин.

Василий Иванов дал высокую оценку профессионализму сотрудников филиала в обеспечении надежного электроснабжения потребителей региона и в области технологического присоединения новых сельскохозяйственных объектов. Участники встречи наметили план мероприятий, направленных на решение актуальных задач.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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