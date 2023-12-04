В 2023 году в границах Горьковской магистрали реализуется комплекс ремонтных работ на территориях 9 вокзалов.

Так, в Нижегородской области завершился ремонт кровли вокзала Навашино. До конца текущего года запланированы обустройства ограждения и касс для маломобильных пассажиров на вокзале Дзержинск. В Республике Татарстан проведены работы на вокзале Агрыз, а в 2024 году будет проводиться обновление пассажирской инфраструктуры на вокзалах города Казань.

Завершились ремонтные работы по обустройству пассажирской платформы вокзала Шумерля в Чувашской республике. На вокзалах Котельнич в Кировской области и Йошкар-Ола проведен ремонт касс для маломобильных граждан.

Кроме того, в 2023 году начался ремонт вокзалов Владимир, Киров и Янаул. Работы планируется завершить в следующем году.

«Обновление вокзальной инфраструктуры – одна из приоритетных задач на ГЖД. Сегодня мы делаем все возможное для формирования комфортных условий для наших пассажиров. Уверен, что проводимая на вокзалах Горьковской магистрали модернизация поможет повысить качество и расширить спектр предоставляемых услуг», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Напомним, что в 2023 году в рамках адаптации пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале в Ижевске завершено обновление всех платформ. Произведен ремонт входной группы пригородного вокзала с обустройством нового пандуса со стороны привокзальной площади. Асфальтовое покрытие заменено на брусчатку с наземными тактильными указателями. Оборудована новая ливневая система для отвода атмосферных осадков, смонтированы и подключены опоры освещения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.