Кредитная линия в размере 1,15 млрд рублей предоставлена компании ООО «СЗ «ИСБ-Зауралье», входящей в группу компаний ISB Development, сроком до конца 2026 года. Строительство нового жилого комплекса ведется в рамках комплексного развития территории.

- В Кургане реализуется несколько проектов комплексного развития территорий. Строительство двух из них общей площадью около 280 тыс. квадратных метров на общую сумму 8,5 млрд рублей уже финансируется Сбером, ещё один площадью 110 тыс. квадратных метров жилья – в проработке. Проекты КРТ – инструмент взвешенного и продуманного обновления и модернизации городов. Сбер готов быть партнером девелоперов при реализации проектов КРТ на всём их жизненном цикле – от предоставления кредита или банковской гарантии для участия в торгах, до финансирования строительства, - рассказал Станислав Зольников, управляющий Курганским отделением Сбербанка.

Жилой комплекс «Малиновые высоты» строится по передовым технологиям монолитно-каркасного сооружения в 18 микрорайоне рядом с озером Левашово. Проект предусматривает дома с переменной этажностью — до 12 этажей, парк с досуговыми площадками, сквер, торговый центр и семейный банный комплекс с открытым бассейном. В проекте выделен участок под строительство трёх дошкольных образовательных учреждений на 240 мест каждый и общеобразовательную организацию на 1500 мест. Планируется благоустройство берега озера Левашово, чтобы создать уникальное место для прогулок, рыбалки и отдыха. Проект КРТ в Кургане рассчитан на 10 лет. Площадь застройки составляет 1 миллион квадратных метров.

Купить квартиру в жилом комплексе «Малиновые высоты» можно в ипотеку от Сбера. Для покупки недвижимости в новостройке действуют льготные программы «Господдержка» и «Семейная ипотека».