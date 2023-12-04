На Сургутскую ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» доставлены два трансформатора собственных нужд. Новое оборудование будет установлено на энергоблоках №13 и №16, модернизация которых реализуется в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод).

«Новые трансформаторы имеют расщепленную обмотку низкого напряжения, что с технической точки зрения положительно повлияет на эффективность работы энергоблока», — отметил заместитель директора-главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков, — «устройства гарантируют надежное обеспечение питанием собственных нужд энергоблока и общестанционного оборудования, обеспечивающего весь технологический процесс электростанции в целом».

На Сургутской ГРЭС-1 по программе КОММод в течение нескольких лет будут модернизированы энергоблоки №13 и №16, в результате чего существенно повысится надежность системы теплоснабжения города.

Сургутская ГРЭС-1 — одна из крупнейших тепловых электростанций энергетической системы России. Установленная электрическая мощность 3 333 МВт. Установленная тепловая мощность — 903 Гкал. В состав основного оборудования входит 16 энергоблоков.

Сургутская ГРЭС-1 вырабатывает около 22% от совокупной мощности всей энергосистемы Тюменской области и обеспечивает теплоэнергией 50% г. Сургута. Сегодня электростанцией выработано более 1 трлн киловатт-часов электроэнергии, она остаётся одним из лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций РФ.

ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания в составе 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).