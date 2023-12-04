Строители установили на строящемся терминале Воронежского аэропорта первую в холдинге "Новапорт" солнечную электростанцию из 320 батарей. Это позволит уменьшить объем электроэнергии, потребляемой от центральной электросети, сообщается на сайте холдинга.

"На крыше нового терминала установлены солнечные панели. 320 монокристаллических электрических модулей в светлое время суток будут преобразовывать солнечный свет в электроэнергию. Воронежский аэропорт первый в холдинге "Новапорт" учел тенденции "зеленой энергетики", - говорится в сообщении.

По данным холдинга, установленная система позволит уменьшить количество потребляемой энергии от центральной электросети, а также увеличить ее суммарную мощность. "Уже получена первая электроэнергия от солнечной электростанции. Отметим, что все солнечные панели отечественные, завод по их производству находится в Калининградской области, - проблем с импортозамещением нет", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Воронежского аэропорта сообщала, что новое здание аэровокзального комплекса подготовлено к приему тепла и проведению пуско-наладочных работ.

Генеральный подрядчик строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Воронежа - Группа компаний (ГК) Limak Marash - возводит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий международного аэропорта Воронеж имени Петра I. Строительство началось в декабре 2021 года, ввод в строй нового терминала позволит к 2030 году в четыре раза увеличить пропускную способность аэропорта, до 4 млн пассажиров в год.

Аэропорт Воронежа находится в 10 км от областного центра. В сентябре 2019 года компания "Новапорт" приобрела его почти за 3 млрд рублей, заявив инвестиции в развитие около 5 млрд рублей, в том числе в строительство нового пассажирского терминала и почтового хаба для Центральной России. "Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.