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Облегчен процесс подбора товаров на сайте СПЕЦКАБЕЛЯ

4 декабря 2023, 16:15 427 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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На сайте завода «Спецкабель» теперь можно подобрать кабель в разделе Кабельная продукция по большему числу характеристик. Инструмент значительно облегчает процесс поиска изделий, так как может принимать в расчет гораздо больше параметров.

Подбор кабеля ведется по базе данных, содержащей информацию о всей продукции, выпускаемой столичным предприятием. Товары можно выбирать в соответствии с любым параметром: категорией, конструкцией, типом скрутки, сроком службы и другими.

Как воспользоваться сервисом? Кликаете на кнопку «Подбор кабеля» в правой навигационной панели сайта spetskabel.ru и выбираете нужные параметры. После этого в правой части страницы выйдет список продукции, соответствующей вашему запросу.

Выбрав интересующую марку кабеля, можно перейти на страницу с описанием его технических характеристик. Во вкладке «Маркоразмеры» есть возможность подобрать нужный размер изделия и оформить заказ, нажав соответствующую кнопку. Кроме того, при поиске товара сайт выдает подсказки, которые сделают процесс подбора товаров максимально информативным.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
10

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