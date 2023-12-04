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  • Почти миллиард рублей потратят на строительство инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Оренбурге

Почти миллиард рублей потратят на строительство инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Оренбурге

4 декабря 2023, 17:15 341 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ural56.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ural56.ru

Фото: ural56.ru

Сразу несколько тендеров на строительство инфраструктуры на площадке в особой экономической зоне промышленно-производственного типа Оренбурга на общую сумму 946,7 миллиона рублей появились на портале госзакупок.

Заказчиком выступает акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье».

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Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ ОРЕНБУРЖЬЕ
Отрасль: Строительство 

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