Реальные испытания огнестойкой кабельной линии
Сразу несколько тендеров на строительство инфраструктуры на площадке в особой экономической зоне промышленно-производственного типа Оренбурга на общую сумму 946,7 миллиона рублей появились на портале госзакупок.
Заказчиком выступает акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье».
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