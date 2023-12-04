Сразу несколько тендеров на строительство инфраструктуры на площадке в особой экономической зоне промышленно-производственного типа Оренбурга на общую сумму 946,7 миллиона рублей появились на портале госзакупок.



Заказчиком выступает акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье».



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