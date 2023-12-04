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Президент Ассоциации "Электрокабель" и генеральный директор "ЭЛКАТ" Максим Третьяков получил благодарность от Президента России Владимира Путина

4 декабря 2023, 19:03 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Президент Ассоциации "Электрокабель" и генеральный директор завод "Элкат" (входит в ГК "Москабельмет") Максим Третьяков получил благодарность от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодарность была вручена с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Благодарность была вручена в год 35-летия предприятия. 5 сентября 1988 года ГК "Москабельмет" был основан завод медной катанки «Элкат». За 35 лет было произведено более 2 200 000 тонн медной катанки!  Максим Третьяков не только генеральный директор ООО "Элкат", но и заметный общественный деятель. Он является президентом Ассоциации "Электрокабель" и вице-президентом Ассоциации «НП «ОПОРА», спикером деловых мероприятий и экспертом тематических эфиров и медиа. 

Кроме того, завод "Элкат" стал обладателем премии PROM MOSCOW (Промышленного оскара) в 2023 году. 

Напомним, что ранее ООО «Элкат» получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю 20% - от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы.

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Метки: АЭК, ПРЕЗИДЕНТ, БЛАГОДАРНОСТЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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