Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Руководителям Группы Компаний "ОПТИКЭНЕРГО" вручили награды

4 декабря 2023, 16:45 363 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

В честь 75-летия образования Мордовского совета профсоюзов в Саранске прошло торжественное собрание, где руководителям Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» вручили награды.

Председатель Совета директоров ГК «ОПТИКЭНЕРГО» Э.А. Боксимер награжден нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» (за вклад в развитие социального партнерства и содействие деятельности профсоюзов в Республике Мордовия), а генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Ю.М. Бадьин получил Благодарность Федерации профсоюзов Мордовии и статуэтку «За личный вклад в развитие социального партнерства и создание благоприятных условий достойного труда для работников предприятия».

Приятно, почетно, достойно, заслуженно!

Права работников в Группе Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» соблюдаются в полном объеме и даже сверх того, а профсоюзы работают не покладая рук над еще большим улучшением условий труда сотрудников, ведь счастливый человек – хороший работник!

Обсудить на форуме
Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
7.2

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
04.12.2023
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 99 новых ЭЗС
04.12.2023
"Россети" увеличили пропускную способность ЛЭП, обеспечивающую электроэнергией восточные районы Краснодара
04.12.2023
"Россети Московский регион" обеспечили мощностью СНТ на востоке Подмосковья
04.12.2023
На крыше строящегося аэропорта в Воронеже установили солнечную электростанцию
04.12.2023
Директор волгоградского филиала "Россети Юг" обсудил с заместителем губернатора вопросы надежности электроснабжения АПК региона
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно