В честь 75-летия образования Мордовского совета профсоюзов в Саранске прошло торжественное собрание, где руководителям Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» вручили награды.

Председатель Совета директоров ГК «ОПТИКЭНЕРГО» Э.А. Боксимер награжден нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» (за вклад в развитие социального партнерства и содействие деятельности профсоюзов в Республике Мордовия), а генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Ю.М. Бадьин получил Благодарность Федерации профсоюзов Мордовии и статуэтку «За личный вклад в развитие социального партнерства и создание благоприятных условий достойного труда для работников предприятия».

Приятно, почетно, достойно, заслуженно!

Права работников в Группе Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» соблюдаются в полном объеме и даже сверх того, а профсоюзы работают не покладая рук над еще большим улучшением условий труда сотрудников, ведь счастливый человек – хороший работник!