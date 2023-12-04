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Для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в октябре 2023 года город заключил с инвесторами договоры аренды земельных участков общей площадью 2,3 гектара. В ближайшие пять лет на них построят объекты коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город в октябре без проведения торгов выделил 2,3 гектара земли для строительства торгово-развлекательного центра, многофункционального и семейного комплексов в трех районах столицы. Договоры с инвесторами заключены сроком на пять лет. Общая площадь объектов коммерческой недвижимости составит около 56 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.
В Москве с 2016 года застройщикам выделяют землю без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. МаИП — это особый статус, который могут получить значимые для города объекты, направленные на увеличение числа рабочих мест, развитие столичной инфраструктуры. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.
«Участок площадью 1,5 гектара в районе Косино-Ухтомский предоставили для строительства торгово-развлекательного центра общей площадью почти 38 тысяч квадратных метров. В Ново-Переделкине инвестор возведет многофункциональный комплекс площадью около 13 тысяч квадратных метров, для этого город выделил 0,58 гектара земли», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Еще один коммерческий объект появится в районе Бирюлево Восточное — семейный досуговый комплекс «Царицынский». Его площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Инвестору предоставили два земельных участка общей площадью 0,3 гектара.
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