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В Калининградской области построят жилой дом за полмиллиарда

4 декабря 2023, 16:00 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 549 млн рублей строительство жилого комплекса комфорт-класса «Балтийская гавань» в городе Балтийск Калининградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику (СЗ) «Авангардное» (входит в ГК «ТВН).

В состав жилого комплекса войдут три пятиэтажных дома на 50 квартир каждый и совокупной площадью 13,2 тыс. кв. метров. Завершить строительство первой очереди планируется в III квартале 2024 года.

«Благодаря механизму проектного финансирования в регионах значительно улучшилась ситуация с запуском новых жилищных проектов. В Калининградской области банк предоставил 22,1 млрд рублей на строительство 604,2 тыс. кв. метров жилья для 6,3 тыс. семей», – отметил управляющий директор Северо-западного регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Владислав Полежаев.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Калининградской области строится 1,2 млн кв. метров жилья, из них более 92% — с использованием счетов эскроу.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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