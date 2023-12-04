В Калининградской области построят жилой дом за полмиллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 549 млн рублей строительство жилого комплекса комфорт-класса «Балтийская гавань» в городе Балтийск Калининградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику (СЗ) «Авангардное» (входит в ГК «ТВН).



В состав жилого комплекса войдут три пятиэтажных дома на 50 квартир каждый и совокупной площадью 13,2 тыс. кв. метров. Завершить строительство первой очереди планируется в III квартале 2024 года.

«Благодаря механизму проектного финансирования в регионах значительно улучшилась ситуация с запуском новых жилищных проектов. В Калининградской области банк предоставил 22,1 млрд рублей на строительство 604,2 тыс. кв. метров жилья для 6,3 тыс. семей», – отметил управляющий директор Северо-западного регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Владислав Полежаев.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Калининградской области строится 1,2 млн кв. метров жилья, из них более 92% — с использованием счетов эскроу.