В Подмосковье ввели в эксплуатацию 99 новых ЭЗС

На территории Московской области в ноябре текущего года специалисты АО «Энергоцентр» (дочерняя структура ПАО «Россети Московский регион») ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций (ЭЗС).

Объекты располагаются в следующих городских округах: Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Раменский, Павловский Посад, Клин, Рузский, Химки, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Истра, Дмитровский, Домодедово, Богородский, Воскресенск, Кашира, Луховицы, Балашиха, Реутов, Подольск, Серпухов, Шаховская, Наро-Фоминский, Зарайск, Волоколамский, Чехов, Серебряные Пруды.

По данным Минэнерго Подмосковья, мощность каждой станции составляет 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт в течение 20-40 минут до 80% заряда. Все 99 ЭЗС имеют три разъема для зарядки (1 порт — GB/T, 2 порта — CCS Combo 2) и располагают возможностью параллельного заряда сразу трех электромобилей. Стоимость услуги — 19 руб/кВт*ч. Таким образом, владельцы электрокаров могут зарядить свое транспортное средство до 80% значения за 1000 рублей.

Напомним, что Министерство энергетики Московской области с 2016 года реализует программу по развитию электрозарядной инфраструктуры в целях создания комфортной городской среды и повышения уровня локальной экологии за счет внебюджетных источников.

Сегодня на территории Подмосковья действует 507 электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности.