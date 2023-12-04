Полный цикл производства всех типов оптического волокна планируется создать в России до 2030 года, следует из Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"В рамках первого этапа реализации Стратегии (2023-2030 годы) предусматривается: <…> Создание в РФ полного технологического цикла производства всех типов оптического волокна, включая изготовление преформ для вытяжки оптоволокна для магистральных наземных и подводных линий связи, фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет", постепенный переход от проводного доступа к сети "Интернет" к использованию волоконно-оптических линий связи", - говорится в документе.

Также в планах до 2030 года - переход на использование в сетях связи российского телекоммуникационного оборудования, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, содействие увеличению производства и внедрению российского телекоммуникационного оборудования, нормативное закрепление использования российских сертифицированных средств криптографической защиты информации для защиты перспективных сетей связи, использование российских средств криптографической защиты информации для защиты сетей связи, совершенствование механизмов управления радиочастотным спектром.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений и технологий.