В Удмуртии построят дом для 97 семей в поселке Игра

В поселке Игра Игринского района Удмуртской Республики построят 5-ти этажный жилой дом в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и строительство объекта. Прием заявок на участие открыт до 18 декабря. С победителем заключат контракт на 267,6 млн рублей.

Дом будет возведен по адресу микрорайон Северный, дом 5 на земельном участке площадью 4 300 м2. Он будет рассчитан на 14 студий, 18 однокомнатных квартир, а также 56 двухкомнатных и 9 трехкомнатных. Здание построят к концу 2024 года.