Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ по обеспечению электроснабжением садового некоммерческого товарищества на востоке Подмосковья. СНТ «Юность» располагается в деревне Коровино городского округа Орехово-Зуево и насчитывает в своем составе 277 садовых участков.

Изначально садовое товарищество получало электроэнергию от абонентских электросетей. Однако вскоре садоводы обратились за мощностью в «Россети Московский регион». Для выдачи им 320 кВт энергетики восточного филиала компании построили участок воздушной линии 6 кВ, оснастив его реклоузером 6 кВ. Вместе с тем специалисты компании установили в садовом товариществе высоковольтный узел учета электроэнергии.

Теперь источником электроснабжения садоводов стала подстанция 35 кВ «Добрая» компании «Россети Московский регион».