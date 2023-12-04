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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью СНТ на востоке Подмосковья

4 декабря 2023, 14:45 404 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ по обеспечению электроснабжением садового некоммерческого товарищества на востоке Подмосковья. СНТ «Юность» располагается в деревне Коровино городского округа Орехово-Зуево и насчитывает в своем составе 277 садовых участков.

Изначально садовое товарищество получало электроэнергию от абонентских электросетей. Однако вскоре садоводы обратились за мощностью в «Россети Московский регион». Для выдачи им 320 кВт энергетики восточного филиала компании построили участок воздушной линии 6 кВ, оснастив его реклоузером 6 кВ. Вместе с тем специалисты компании установили в садовом товариществе высоковольтный узел учета электроэнергии.

Теперь источником электроснабжения садоводов стала подстанция 35 кВ «Добрая» компании «Россети Московский регион».

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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