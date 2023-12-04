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За 9 месяцев "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией 42 жилых комплекса

4 декабря 2023, 13:44 401 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 С января по сентябрь текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 42 жилых комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 28,8 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям 29 жилых комплексов в Невском, Приморском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Среди объектов – апарт-отель VALO (1,6 МВт), UP-квартал «Пушкинский» (966 кВт), ЖК «Образцовый квартал 11» (612 кВт).

В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение 13 жилых комплексов во Всеволожском, Гатчинском и Кингисеппском районах. Среди них – ЖК «Новое Сертолово» (1,3 МВт) и ЖК «Верево Сити» (1,1 МВт).

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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