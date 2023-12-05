В ходе проверочных мероприятий в деревне Даньки Краснокамского городского округа был выявлен потребитель электроэнергии, похищавший электричество для работы нелегальной майнинговой «фермы».

Оборудование для производства криптовалют находилось в металлическом контейнере и было самовольно запитано с опоры воздушной линии 0,4 кВ с помощью замаскированной кабельной линии.

По выявленному факту хищения электричества был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 32 739 киловатт-часов и произведен расчет нанесенного ущерба на сумму более 241 тысячи рублей. В органы полиции было подано соответствующее заявление.

Недобросовестный потребитель не стал оспаривать доводы энергетиков и предпочел добровольно и полностью возместить «Пермэнерго» нанесенный ущерб.

Энергетики «Россети Урал» также напоминают, что сообщить о случаях воровства электроэнергии и незаконного подключения к сетям можно по круглосуточному единому номеру контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).