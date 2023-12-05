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Энергетики обеспечили условия для подключения к сети строящейся котельной в Клину

5 декабря 2023, 15:00 431 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечило условия для подключения к сети котельной, которая строится в Клину для теплоснабжения потребителей мкр. Майданово.

Для технологического присоединения объекта теплоэнергетики с заявленной мощностью электроснабжения 338 кВт энергетиками в ноябре завершено строительство КЛ-0,4 кВ, а также проложено четыре кабельные линии протяженностью 200 м от трансформаторной подстанции ТП-222.

После планового ввода мощностей котельной в подстанции будет произведена замена трансформаторов. Данные мероприятия обеспечат объекту ЖКХ вторую категорию надежности электроснабжения, что подразумевает питание от двух источников электроэнергии.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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