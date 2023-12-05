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Глава Минстроя сообщил, что Мариуполь и Запорожскую область соединят железной дорогой

5 декабря 2023, 13:45 502 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Железнодорожная линия соединит город Мариуполь Донецкой Народной Республики с селом Андровкой, расположенным к северо-западу от Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)", - сказал он в интервью Запорожскому агентству новостей.

Файзуллин отметил, что строительные работы предусмотрены мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР, который разработан Единым институтом пространственного планирования.

По словам министра, в рамках развития железнодорожной сети в новых регионах восстановлены два металлических моста, уложено более 140 км путей.

"В этом году создано предприятие "Железные дороги Новороссии". <...> В планах развития железнодорожной инфраструктуры до 2025 года - восстановить два вокзальных комплекса, восемь мостов, шесть тяговых подстанций. Все эти мероприятия позволят создать три тысячи дополнительных рабочих мест", - цитирует издание главу Минстроя РФ.

Файзуллин добавил, что сообщение поездами между центральными регионами России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями будет возобновлено, когда "позволят внешние условия".

В мае 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которая объединит железные дороги четырех регионов. 

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Метки: МИНСТРОЙ, ИНВЕСТИЦИИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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