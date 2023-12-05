Группа компаний «Атомдата» - оператор сети дата-центров и поставщик цифровых, облачных и инфраструктурных решений Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), заняла 4-е место по объему выручки от услуг «colocation» (размещение оборудования клиента на своей территории) в рейтинге «Лидеры российского рынка коммерческих ЦОД» по версии «IKS Consulting».



На данный момент под управлением Группы «Атомдата» находятся три действующих центра обработки данных: ЦОД «Калининский» в Тверской области, ЦОД «Xelent» в Санкт-Петербурге и ЦОД «StoreData» в Москве. Собственная опорная сеть передачи данных обеспечивает связность геораспределённых облачных сервисов и инфраструктуры клиентов во всех дата-центров сети.



В начале 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию двух новых объектов: первого в России дата-центра с комплексной сертификацией Tier IV «Москва-2» (г. Москва) на 3,6 тыс. стойко-мест общей мощностью 36МВт, и первой очереди ЦОД «Иннополис» уровня Tier III (Республика Татарстан) на 1 тыс. стойко-мест мощностью 8 МВт. Помимо этого, запланировано дооснащение ЦОД «Xelent» на 250 стойко-мест.

«С вводом новых объектов в следующем году наша инфраструктура ЦОД увеличится в 4 раза: с 1680 до 6570 стойко-мест. Также идет работа по проектированию второй очереди ЦОД «Xelent» на 2100 стоек и модульного ЦОД «Арктика» в Мурманской области. Уверен, что в ближайшие годы мы сможем укрепить лидерские позиции на рынке коммерческих ЦОД», – отметил Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр».

«Мы, как провайдер полного цикла инфраструктурных и цифровых сервисов Госкорпорации «Росатом» - единственной российской глобальной технологической компании страны, в этом году значительно усилили нашу активность по развитию облачного направления, и рассчитываем занять соответствующие позиции по выручке не только от традиционных услуг «colocation”. Один из наших ключевых фокусов – интенсивное развитие сервисов для компаний, которые, как и мы, являются объектами критической информационной инфраструктуры. Уже сейчас мы готовы предложить им набор полностью импортонезависимых программно-аппаратных комплексов для развертывания частного облака, организации виртуальных рабочих мест и информационной безопасности и другие сервисы. Все решения были успешно протестированы Концерном и готовы для предложения на внешний рынок», – прокомментировал итоги рейтинга Сергей Лысенко, генеральный директор «Атомдаты».

Сегодня ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе.

Группа компаний «Атомдата» является центром компетенций Концерна «Росэнергоатома» по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых центров обработки данных, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграции. В Группу компаний «Атомдата» входят: АО «АТОМДАТА» - поставщик услуг ЦОД, облачных сервисов, услуг связи и сопутствующих цифровых продуктов и сервисов; АО «АТОМДАТА-ЦЕНТР» - оператор и интегратор геораспределенной сети ЦОД и инфраструктурных площадок Росэнергоатома; АО «АТОМДАТА-ИННОПОЛИС» - резидент особой экономической зоны «Иннополис», оператор инфраструктурных и облачных сервисов на базе собственного центра обработки и хранения данных уровня «Иннополис» и АО «АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ» - системный интегратор комплексных и импортонезависимых ИТ-продуктов и решений, разработчик информационных систем.