Госэкспертиза Челябинской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство многопрофильного медицинского центра в городе Магнитогорске. Экспертная организация подключена у ЕЦПЭ.

Многопрофильный медицинский центр на 660 мест появится в Магнитогорске на территории создаваемого парка «Притяжение», между улицами Зеленая, Советская и Труда. Его площадь превысит 94,5 тыс. кв. м.

По проекту в здании оборудуют лечебно-диагностическое отделение, хирургический блок на 485 коек, реабилитационный, акушерский, инфекционный блоки с бактериологической и ПЦР-лабораториями, в том числе для выявления инфицирования коронавирусом. В медучреждении будут оказывать как первичную, так и специализированную медпомощь.

Ожидается, что открытие медицинского центра выведет на новый уровень развитие медицины в Магнитогорске. Его запуск позволит охватить не только население города, но и близлежащих районов.*

Застройщик – Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Проектировщик – ООО «Гипроздрав-регион», АО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.