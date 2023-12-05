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Филиал ПАО "Россети" модернизировал силовое оборудование на ключевом центре питания Смоленской области

5 декабря 2023, 16:00 408 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершили капитальный ремонт автотрансформатора мощностью 200 МВА на подстанции 220 кВ «Литейная». Выполненные работы снизили риск возникновения нештатных ситуаций в энергосистеме и повысили надежность электроснабжения Ярцевского, Сафоновского и Духовщинского районов Смоленской области, объектов железнодорожной и газопроводной инфраструктуры.

Восстановлен эксплуатационный ресурс автотрансформатора, на котором проведены ремонт системы охлаждения, ревизия активной части, замена резиновых уплотнений, а также регенерация трансформаторного масла. Дополнительно модернизированы системы защиты масла, позволяющие обслуживать оборудование в условиях повышенной влажности окружающей среды.

Кроме того, специалисты МЭС Северо-Запада выполнили наладку реле, замену магнитных пускателей и автоматических выключателей, провели диагностические испытания. Все работы велись в условиях действующего энергообъекта без снижения надежности электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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