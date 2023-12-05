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  • Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на 12 магистральных ЛЭП, участвующих в выдачи мощности крупнейшей электростанции Ямала – Уренгойской ГРЭС

Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на 12 магистральных ЛЭП, участвующих в выдачи мощности крупнейшей электростанции Ямала – Уренгойской ГРЭС

5 декабря 2023, 16:15 408 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили более 9 тыс. новых изоляторов на ключевых линиях электропередачи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые участвуют в выдаче мощности Уренгойской ГРЭС. Это повысило надежность электроснабжения жителей Надыма, Нового Уренгоя, поселка городского типа Пангоды и более северных населенных пунктов региона.

Изоляторы необходимы для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Повреждения оборудования могут приводить к коротким замыканиям и возможным технологическим нарушениям. Чтобы минимизировать такие риски, энергетики регулярно проводят осмотры и обследования ЛЭП для выявления дефектных изоляторов.

Новые изоляторы сделаны из закаленного стекла, они слабо подвержены механическим повреждениям и обладают большим сроком эксплуатации. Кроме того, контроль состояния таких изоляторов значительно проще: на них хорошо заметны трещины и другие дефекты.

Наибольшее внимание энергетики уделили городскому округу Новый Уренгой, Надымскому и Пуровскому районам. На линиях электропередачи 220 кВ «Надым – Уренгой», «Надым – Пангоды» и «Муравленковская - Тарко-Сале», питающих эти территории, было заменено более 9 тыс. изоляторов. От стабильной работы данных ЛЭП зависит надежное энергоснабжение более 219 тыс. местных жителей, а также нефтегазовых предприятий, в том числе объектов ПАО «Газпром» и Губкинского газоперерабатывающего завода.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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