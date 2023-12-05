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ГК 1520 усилила энергоснабжение МЦД-4

5 декабря 2023, 15:44 616 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) построили и ввели в работу тяговую подстанцию Беговая на МЦД-4. Новый объект усилит электроснабжение на участке новой соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД. Современные и комфортные электропоезда поедут здесь без ограничений.

Подстанцию оснастили самым современным оборудованием, микропроцессорными устройствами защиты и системами мониторинга. Все оборудование разместили в модульном исполнении. Управлять объектом будут дистанционно, с помощью устройств телемеханики.

Кроме того, специалисты ОСК 1520 заканчивают обновление оборудования на подстанциях «Сходня» «Внуково».

Так, перевооружение подстанции «Сходня» позволило снять ограничения для электропоездов и обеспечить надежное энергоснабжение при запуске МЦД-3.

Замена оборудования распределительных устройств подстанции «Внуково» обеспечит надежный резерв и электроснабжение подвижного состава на участке МЦД-4.

Усиление тягового электроснабжения - важная часть бесперебойного тактового движения дополнительных поездов Московского транспортного узла. Всего ГК 1520 введёт в работу 18 подстанций на новых диаметрах: по 9 на каждом.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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