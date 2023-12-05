НИУ "МЭИ" и "Эдит Про" будут совместно готовить IT-специалистов

5 декабря 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» и «Эдит Про» (Группа «Борлас») подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сотрудники компании будут участвовать в обучении студентов, а молодые специалисты получат практические навыки и новые возможности для успешного старта карьеры.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве НИУ «МЭИ» и «Эдит Про» (Группа «Борлас») будут разрабатывать совместные программы подготовки технических специалистов. Подобное сотрудничество станет значительным конкурентным преимуществом для выпускников НИУ «МЭИ», а «Эдит Про» (Группа «Борлас»), в свою очередь, сможет пополнять кадровый резерв компании за счет выпускников вуза.

«Уверен, сотрудничество с «Эдит Про» даст возможность нашим студентам погрузиться в рабочую среду, нарастить профессиональные навыки в условиях актуальных задач, повысить уровень знаний в сфере информационных технологий. Мы очень ценим возможность активных стажировок наших студентов в компаниях-партнерах, решающих самые актуальные отраслевые задачи. Это - отличная возможность студентам становиться востребованными специалистами, готовыми к любым вызовам современности», — отметил Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ».

Компания планирует принимать участие в подготовке студентов магистратуры по направлению «Прикладная информатика» в рамках образовательной программы «Прикладная информатика в энергетике».

«Подписанное соглашение – лишь первый шаг в нашем сотрудничестве с НИУ «МЭИ». Мы не только предоставим студентам вуза практическую площадку для отработки навыков, но и примем участие в разработке учебных программ, поскольку Центр компетенции нашей компании аккумулирует значительный объем лучших практик цифровой трансформации предприятий и энергетических компаний России. Уверен, что наше сотрудничество станет кузницей квалифицированных кадров для страны», — прокомментировал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит Про» (Группа «Борлас»).

Учитывая высокий спрос на ИТ-специалистов в области 1С, основной упор будет сделан на изучение студентами продуктов 1С, получение практических навыков программирования, выбор стратегии внедрения продуктов 1С, а также управления ИТ-проектами. В процессе обучения будущие выпускники НИУ «МЭИ» смогут подтвердить квалификацию, пройдя сертификацию 1С.