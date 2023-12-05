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НОВАТЭК зарегистрировал компанию Мурманск СПГ

5 декабря 2023, 14:20 465 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Neftegaz.RU
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «НОВАТЭК»

Фото: ПАО «НОВАТЭК»

НОВАТЭК зарегистрировал компанию Мурманск СПГ. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Мурманск СПГ

ООО Мурманск СПГ (Murmansk LNG LLC)

  • зарегистрировано 1 декабря 2023 г. в г. Мурманск,
  • генеральный директор - Д. Анищенко,
  • уставный капитал - 100 млн руб.,
  • учредители - НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз (99%), НОВАТЭК Московская область (1%), обе компании на 100% принадлежат НОВАТЭКу.
  • основной вид деятельности - производство углеводородов и их производных,
  • в числе дополнительных видов деятельности:
    • предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа,
    • транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки,
    • торговля оптовая сжиженными углеводородными газами (СУГ),
    • производство промышленных газов,
    • производство электроэнергии,
    • передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

 

Мурманский СПГ

Весной 2023 г. НОВАТЭК инициировал проект Мурманского СПГ, предусматривающий строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Мурманский СПГ.
Параметры проекта:

  • 3 линии сжижения мощностью 6,8 млн т/год каждая (общая мощность 20,4 млн т/год),
  • технология сжижения - запатентованная НОВАТЭКом технология Арктический микс на базе смешанных хладагентов,
  • размещение линий сжижения на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые будут строиться на мощностях Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа в с. Белокаменка Мурманской области
  • газ на сжижение будет поступать по газопроводу-отводу Волхов - Мурманск - Белокаменка протяженностью 1,4 тыс. км и мощностью 40 млрд м3/год (30 млрд м3/год для нужд Мурманского СПГ и 10 млрд м3/год на газификацию севера республики Карелия и Мурманской области),
  • сырьевой газ - ресурсная база НОВАТЭКа.

Строительство 1й линии Мурманского СПГ планируется начать в августе 2024 г.
Первые 2 линии могут запустить к концу 2027 г., 3ю - к концу 2029 г.

Размещение нового СПГ-завода определяется возможностью использования электроэнергии с профицитной Кольской АЭС, а также наличием незамерзающего порта.
Использования электрического привода вместо газотурбинного позволит решить главную технологическую проблему - отсутствие из-за санкций доступа к маневренным газовым турбинам большой мощности (ГТБМ), необходимым для производства СПГ (электроприводы в России производятся).
Возможность использования незамерзающего порта устраняет необходимость строительства танкеров-газовозов ледового класса Arc7, поскольку СПГ можно будет вывозить на обычных конвенциональных судах.

Для реализации проекта Мурманский СПГ уже предпринят ряд конкретных шагов:

  • 4 сентября 2023 г. под председательством президента РФ В. Путина прошло совещание по проекту Мурманский СПГ с участием руководителей финансовых и энергетических ведомств,
  • 12 сентября 2023 г. на полях ВЭФ НОВАТЭК и Россети подписали соглашение о стратегическом партнерстве для выполнения мероприятий по электроснабжению проекта Мурманский СПГ, предполагающее строительство ЛЭП 330 кВ в Мурманской области протяженностью 360 км и новой магистральной подстанции (ПС) мощностью 1200 МВА, а также реконструкцию ряда центров питания, включая крупнейшую в регионе ПС 330 кВ Выходной,
  • 2 ноября 2023 г. В. Путин подписал закон, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям предприятиям, входящим в одну группу компаний с предприятиями, уже имеющим право на экспорт СПГ, со средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов (более 20 т/час), которые признаны стратегическими.

Регистрация отдельного юрлица для проекта стало логичным шагом в рамках подготовки к реализации проекта Мурманский СПГ.

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Метки: НОВАТЭК, ИНВЕСТПРОЕКТ, СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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