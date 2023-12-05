Фото: ПАО «НОВАТЭК»
НОВАТЭК зарегистрировал компанию Мурманск СПГ. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Мурманск СПГ
ООО Мурманск СПГ (Murmansk LNG LLC)
- зарегистрировано 1 декабря 2023 г. в г. Мурманск,
- генеральный директор - Д. Анищенко,
- уставный капитал - 100 млн руб.,
- учредители - НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз (99%), НОВАТЭК Московская область (1%), обе компании на 100% принадлежат НОВАТЭКу.
- основной вид деятельности - производство углеводородов и их производных,
- в числе дополнительных видов деятельности:
- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа,
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки,
- торговля оптовая сжиженными углеводородными газами (СУГ),
- производство промышленных газов,
- производство электроэнергии,
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Мурманский СПГ
Весной 2023 г. НОВАТЭК инициировал проект Мурманского СПГ, предусматривающий строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Мурманский СПГ.
Параметры проекта:
- 3 линии сжижения мощностью 6,8 млн т/год каждая (общая мощность 20,4 млн т/год),
- технология сжижения - запатентованная НОВАТЭКом технология Арктический микс на базе смешанных хладагентов,
- размещение линий сжижения на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые будут строиться на мощностях Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа в с. Белокаменка Мурманской области
- газ на сжижение будет поступать по газопроводу-отводу Волхов - Мурманск - Белокаменка протяженностью 1,4 тыс. км и мощностью 40 млрд м3/год (30 млрд м3/год для нужд Мурманского СПГ и 10 млрд м3/год на газификацию севера республики Карелия и Мурманской области),
- сырьевой газ - ресурсная база НОВАТЭКа.
Строительство 1й линии Мурманского СПГ планируется начать в августе 2024 г.
Первые 2 линии могут запустить к концу 2027 г., 3ю - к концу 2029 г.
Размещение нового СПГ-завода определяется возможностью использования электроэнергии с профицитной Кольской АЭС, а также наличием незамерзающего порта.
Использования электрического привода вместо газотурбинного позволит решить главную технологическую проблему - отсутствие из-за санкций доступа к маневренным газовым турбинам большой мощности (ГТБМ), необходимым для производства СПГ (электроприводы в России производятся).
Возможность использования незамерзающего порта устраняет необходимость строительства танкеров-газовозов ледового класса Arc7, поскольку СПГ можно будет вывозить на обычных конвенциональных судах.
Для реализации проекта Мурманский СПГ уже предпринят ряд конкретных шагов:
- 4 сентября 2023 г. под председательством президента РФ В. Путина прошло совещание по проекту Мурманский СПГ с участием руководителей финансовых и энергетических ведомств,
- 12 сентября 2023 г. на полях ВЭФ НОВАТЭК и Россети подписали соглашение о стратегическом партнерстве для выполнения мероприятий по электроснабжению проекта Мурманский СПГ, предполагающее строительство ЛЭП 330 кВ в Мурманской области протяженностью 360 км и новой магистральной подстанции (ПС) мощностью 1200 МВА, а также реконструкцию ряда центров питания, включая крупнейшую в регионе ПС 330 кВ Выходной,
- 2 ноября 2023 г. В. Путин подписал закон, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям предприятиям, входящим в одну группу компаний с предприятиями, уже имеющим право на экспорт СПГ, со средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов (более 20 т/час), которые признаны стратегическими.
Регистрация отдельного юрлица для проекта стало логичным шагом в рамках подготовки к реализации проекта Мурманский СПГ.