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"Россети Кубань" подготовила к зиме 30 км высоковольтных ЛЭП в лабинском энергорайоне

5 декабря 2023, 13:15 456 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт 17 высоковольтных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью порядка 30 км в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. 

К работе в отопительный период в ходе технических мероприятий энергетики заменили 20 опор и свыше 2,8 тыс. устаревших изоляторов на современные изоляторы из закаленного стекла, а также выполнили ремонт порядка 200 контуров заземления и фундаментов опор.

В целях выполнения норм экологической безопасности специалисты установили порядка 70 комплектов птицезащитных устройств на участках высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Ходзь – Мостовская» и «Курганная Тяговая – Родниковская» в Мостовском и Курганинском районах края. Данные работы направлены на сохранение популяций птиц и снижение рисков нарушения электроснабжения.

Отремонтированные линейные энергообъекты поставляют электроэнергию ряду социально значимых объектов, промышленных предприятий, а также более 100 тыс. жителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов края.

Лабинский филиал компании «Россети Кубань» обеспечивает электроснабжение трех муниципальных образований: Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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