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"Россети" приступили к электроснабжению стройплощадки нового цементного завода в Прикамье

5 декабря 2023, 16:45 386 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Строительство предприятия ведется рядом с городом Чусовой Пермского края. В рамках проекта электроснабжения компания «Россети Урал» приступила к реконструкции действующей подстанции 110 кВ «Скальная», что позволит обеспечить объем присоединения 16 МВт. Ранее стройплощадке потребителя было выдано 4 МВт.

В результате проекта мощность центра электропитания вырастет более чем в 2,5 раза – с 12,6 до 32 МВА. Подстанцию оснастят вакуумными выключателями, современными цифровыми защитами. Общая стоимость работ составляет около 80 млн. рублей. Реализуемые мероприятия также позволят повысить надежность электроснабжения Чусовского городского округа с населением около 65 тыс. человек.

Строительство предприятия входит в число приоритетных инвестиционных проектов Пермского края. Здесь создадут более 300 рабочих мест. Завод будет выпускать 1 тыс. тонн цементного клинкера в сутки или свыше 300 тыс. тонн в год. Планируется применение энергоэффективных решений и передового «сухого» способа производства, который минимизирует воздействие на окружающую среду.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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