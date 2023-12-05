Строительство предприятия ведется рядом с городом Чусовой Пермского края. В рамках проекта электроснабжения компания «Россети Урал» приступила к реконструкции действующей подстанции 110 кВ «Скальная», что позволит обеспечить объем присоединения 16 МВт. Ранее стройплощадке потребителя было выдано 4 МВт.

В результате проекта мощность центра электропитания вырастет более чем в 2,5 раза – с 12,6 до 32 МВА. Подстанцию оснастят вакуумными выключателями, современными цифровыми защитами. Общая стоимость работ составляет около 80 млн. рублей. Реализуемые мероприятия также позволят повысить надежность электроснабжения Чусовского городского округа с населением около 65 тыс. человек.

Строительство предприятия входит в число приоритетных инвестиционных проектов Пермского края. Здесь создадут более 300 рабочих мест. Завод будет выпускать 1 тыс. тонн цементного клинкера в сутки или свыше 300 тыс. тонн в год. Планируется применение энергоэффективных решений и передового «сухого» способа производства, который минимизирует воздействие на окружающую среду.