Жигулевская ГЭС выработала 700-миллиардный киловатт-час

Жигулевская ГЭС произвела 700 миллиардов киловатт-часов возобновляемой, экологически чистой электроэнергии с момента пуска первого гидроагрегата в 1955 году.

Такой объем выработки соответствует энергопотреблению Самарской области, на территории которой находится Жигулевская ГЭС, на протяжении 30 лет. Для производства такого же количества электроэнергии на тепловых станциях потребовалось бы свыше 1,55 млрд тонн угля или около 2200 млрд кубометров газа.

Жигулевская ГЭС является второй по мощности гидроэлектростанций в Европе и входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России. Установленная мощность станции составляет 2488 МВт, в среднем в год она вырабатывает 10,4 млрд кВт.ч электроэнергии. В результате реализуемой РусГидро программы комплексной модернизации гидроэлектростанций завершена замена всех 20 гидротурбин Жигулевской ГЭС и ее мощность возросла на 188 МВт. Также были обновлены распределительные устройства, продолжается замена гидромеханического оборудования (затворов и сороудерживающих решеток).