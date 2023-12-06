Дайджест АЭК #49 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.

Главные новости #49 недели 2023 года:

Промышленный туризм: Режкабель принял делегацию ЭМ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" стал победителем всероссийского конкурса "Лидер промышленности"

СПЕЦКАБЕЛЬ получил максимальный балл в Рейтинге доверия компаний

С 1 декабря стартует два эксперимента по маркировке оптоволоконной и радиоэлектронной продукций.

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запустил новую газовую роторную печь

Секреты кайдзен-философии: "Москабельмет" поделился опытом

СПЕЦКАБЕЛЬ обновил процесс подбора товара на сайте

Ключевое событие:

Президент Ассоциации "Электрокабель" и генеральный директор "ЭЛКАТ" Максим Третьяков получил благодарность от Президента России Владимира Путина