Дайджест АЭК #49 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Реальные испытания огнестойкой кабельной линии
Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.
Главные новости #49 недели 2023 года:
Промышленный туризм: Режкабель принял делегацию ЭМ-КАБЕЛЬ
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" стал победителем всероссийского конкурса "Лидер промышленности"
СПЕЦКАБЕЛЬ получил максимальный балл в Рейтинге доверия компаний
С 1 декабря стартует два эксперимента по маркировке оптоволоконной и радиоэлектронной продукций.
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запустил новую газовую роторную печь
Секреты кайдзен-философии: "Москабельмет" поделился опытом
СПЕЦКАБЕЛЬ обновил процесс подбора товара на сайте
Ключевое событие:
Президент Ассоциации "Электрокабель" и генеральный директор "ЭЛКАТ" Максим Третьяков получил благодарность от Президента России Владимира Путина
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