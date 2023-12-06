Неэффективно используемые участки в районах Дмитровский и Западное Дегунино ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 5,62 гектара расположены на севере Москвы по адресу: улица Ижорская, владение 18, и входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство 127,36 тысячи квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в редевелопмент площадок превысит 12 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 200 миллионов рублей. По итогам реализации проекта в районах Дмитровский и Западное Дегунино будет создано не менее 430 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся рядом со МКАД и недалеко от станции «Ховрино» МЦД-3. Сейчас здесь размещены старые автосервисы и другие объекты.

«В рамках реализации проекта на Ижорской улице планируется построить современный микрорайон с комфортным жильем и всей необходимой инфраструктурой. Будет построено более 99,5 тысячи квадратных метров жилых объектов, в том числе около 10 тысяч — по программе реновации. Кроме того, возведут почти 28 тысяч квадратных метров социальных объектов, включая образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 125 воспитанников и школы для 250 учащихся, а также магазины, кафе, фитнес-центр, культурно-досуговые и коммунально-складские объекты. Территории будут благоустроены и озеленены, кроме того, обустроят улично-дорожную сеть», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.