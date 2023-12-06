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Энергетики капитально отремонтировали кабельные линии и подстанцию в Озерах

6 декабря 2023, 15:45 371 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» завершили мероприятия в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевых объектов 2023 году в Озерах городского округа Коломна.

Энергетики заменили около 500 м кабеля 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-5. Выполнение мероприятий улучшило качество подачи электроэнергии в пяти многоквартирных домов, расположенных на ул. Ленина, Воровского и 8-м Луговом переулке.

Также произведена замена высоковольтного оборудования в РУ-6 кВ на трансформаторной подстанции ЗТП-1002. Данная электроустановка, обеспечивает электроснабжение ВЗУ, которая обеспечивает теплоснабжение Озер.

Работы по программе капитального ремонта выполнялись с начала 2023 года в каждом городском округе Подмосковья, где есть сети компании. Основная задача — повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии, в том числе и в условиях низких температур.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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