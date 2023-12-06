Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» продолжают выполнять мероприятия по модернизации уличного освещения в Калужской области.

В настоящее время энергетики завершили работы по строительству уличного освещения в поселении Барятино на улицах Картошкина, Первого мая, Советская и Калужская. Было установлено 32 железобетонные опоры и 30 светодиодных осветительных приборов с высокой степенью отдачи. Таким светильникам требуется гораздо меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети населенного пункта.

Также специалисты Барятинского района электрических сетей «Калугаэнерго» провели работы по реконструкции уличного освещения в д. Отъезжее, д. Крисаново-Пятница, д. Студеное. Для реализации проекта в указанных населенных пунктах энергетики демонтировали дроссельные лампы и установили 37 светодиодных светильников с высокой степенью светоотдачи и реле времени. Установка таких приборов гарантирует работу уличного освещения в строго заданное время, обеспечивая экономию электроэнергии.

Глава сельского поселения Барятино Фокин Дмитрий Валерьевич отметил работу энергетиков и выразил благодарность «Калугаэнерго» и коллективу Барятинского РЭС за активное участие в благоустройстве улиц и образцовое содержание территорий, обслуживаемых филиалом.