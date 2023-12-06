В здании реактора энергоблока № 2 строящейся Курской АЭС-2 на отметке +14,5 метров в проектное положение установлены все четыре парогенератора. Монтаж парогенераторов осуществлялся через проем для транспортного шлюза. Транспортная схема монтажа оборудования предусматривала его подъем гусеничным краном на транспортный портал, далее погрузку на специализированную транспортировочную тележку и доставку в центральный зал реакторного здания на отметке +26,3 метра по рельсовому пути. После этого при помощи полярного крана все парогенераторы устанавливались на штатное место.



В проекте сооружения Курской АЭС-2 применяется усовершенствованная компоновка парогенераторов: они располагаются параллельно друг другу. Это позволяет разместить парогенераторы большей длины, значительно упростить конструкцию гермообъема, где расположена реакторная установка, а также уменьшить объемы бетона, сократив тем самым время сооружения примерно на 20%.

«Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС и представляют собой теплообменный аппарат для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой энергии в электрическую. По сравнению с парогенераторами, применяемыми с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 длина корпуса парогенераторов ВВЭР-ТОИ увеличена на один метр и составляет 15 метров, масса 355 тонн, что позволило повысить их мощность. Паропроизводительность увеличена на 50 тонн в час», - пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Курская АЭС-2 – в настоящее время является единственной в Российской Федерации площадкой строительства энергоблоков АЭС, находящейся в активной фазе сооружения. Строительство блоков №1 и №2 КуАЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».



Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.



Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.