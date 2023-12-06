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СИБУР заключил соглашение с КЭАЗ для локализации оборудования

6 декабря 2023, 16:30 358 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: СИБУР

СИБУР и КЭАЗ заключили соглашение о сотрудничестве в части поставки и сервисного обслуживания электротехнического оборудования на предприятиях холдинга.

Соглашение направлено на повышение уровня локализации оборудования на предприятиях СИБУРа и определяет механизм взаимодействия сторон при рассмотрении сроков производства и поставки продукции, ценообразование, а также условия и порядок оказания гарантийного сервиса.

СИБУР активно развивает вовлечение российских поставщиков в строительство новых и поддержание действующих производственных мощностей. Так, прогнозный уровень локализации в части общезаводского хозяйства на строящемся производстве полипропилена в Тобольске (проект ДГП-2) составит 80%, в то время как сегодня данный показатель на «ЗапСибНефтехиме» составляет 60,5%.

Антон Бурдин, директор, Обеспечение производства СИБУРа:

«СИБУР последовательно сокращает свою импортозависимость в части оборудования, что, помимо прочего, позволяет поддерживать отечественных поставщиков и обеспечивать загрузку их мощностей. Сотрудничество с КЭАЗ гарантирует поставки необходимых номенклатур высокого качества и в сжатые сроки и позволит сохранить обеспеченность предприятий СИБУРа необходимым электротехническим оборудованием».

Петр Метелев, управляющий коммерческого блока ГК КЭАЗ:

«Подписание соглашения между КЭАЗ и СИБУРом – важный этап в развитии сотрудничества между компаниями и в очередной раз подтверждает приверженность нашего предприятия долгосрочным отношениям с ключевыми партнерами. Мы планируем разрабатывать передовые решения для нефтехимического сектора, которые будут способствовать устойчивому развитию и повышению эффективности отрасли. Объединяя знания, опыт и ресурсы, КЭАЗ сможет создавать инновационные продукты и услуги, обеспечивающие безопасность и надежность производственных процессов».

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Метки: СИБУР, КЭАЗ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электротехника 
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