СИБУР заключил соглашение с КЭАЗ для локализации оборудования

СИБУР и КЭАЗ заключили соглашение о сотрудничестве в части поставки и сервисного обслуживания электротехнического оборудования на предприятиях холдинга.

Соглашение направлено на повышение уровня локализации оборудования на предприятиях СИБУРа и определяет механизм взаимодействия сторон при рассмотрении сроков производства и поставки продукции, ценообразование, а также условия и порядок оказания гарантийного сервиса.

СИБУР активно развивает вовлечение российских поставщиков в строительство новых и поддержание действующих производственных мощностей. Так, прогнозный уровень локализации в части общезаводского хозяйства на строящемся производстве полипропилена в Тобольске (проект ДГП-2) составит 80%, в то время как сегодня данный показатель на «ЗапСибНефтехиме» составляет 60,5%.

Антон Бурдин, директор, Обеспечение производства СИБУРа:

«СИБУР последовательно сокращает свою импортозависимость в части оборудования, что, помимо прочего, позволяет поддерживать отечественных поставщиков и обеспечивать загрузку их мощностей. Сотрудничество с КЭАЗ гарантирует поставки необходимых номенклатур высокого качества и в сжатые сроки и позволит сохранить обеспеченность предприятий СИБУРа необходимым электротехническим оборудованием».

Петр Метелев, управляющий коммерческого блока ГК КЭАЗ: