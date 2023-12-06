В филиале Системного оператора Тюменское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) внедрена цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемых сечениях (совокупность ЛЭП и сетевых элементов) «Выдача мощности Уренгойской ГРЭС» и «Баланс ТюЭР, ЮЭР, ИЭР».

Контролируемое сечение «Выдача мощности Уренгойской ГРЭС» предназначено для контроля допустимости электроэнергетических режимов в схеме выдачи мощности Уренгойской ГРЭС. Использование результатов расчетов СМЗУ при управлении режимом для контролируемого сечения позволяет повысить степень использования пропускной способности электрической сети на величину до 14% (на 54 МВт). Это позволит снизить ограничения по выдаче мощности электростанции в условиях ремонтов линий электропередачи.

Расчет максимально допустимого перетока (МДП) для контролируемого сечения «Выдача мощности Уренгойской ГРЭС» с помощью СМЗУ осуществляется в том числе с учетом критерия обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования Уренгойской ГРЭС. В Объединенной энергосистеме Урала проект внедрения СМЗУ, обеспечивающей расчет по такому критерию, реализован впервые.

Контролируемое сечение «Баланс ТюЭР, ЮЭР, ИЭР» предназначено для контроля допустимости электроэнергетического режима как при дефицитах мощности южных энергорайонов Тюменской области – Тюменский, Южный и Ишимский, так и при их избытках. Управление режимом работы энергосистемы с применением результатов расчета СМЗУ позволяет увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении на величину до 60 МВт. Применение цифровой технологии СМЗУ позволяет снизить риски необходимости ограничения потребителей в условиях проведения аварийных ремонтов генерирующего оборудования на Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузки экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и значительно снизить риски ввода ограничений потребителей.