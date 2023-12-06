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Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

6 декабря 2023, 16:45 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mka.mos.ru

Фото: mka.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что власти города одобрили проекты строительства двух логистических комплексов в ТиНАО и многофункционального офисного комплекса в Обручевском районе.

«Одобрены проекты строительства двух логистических комплексов в ТиНАО и офисного — в Обручевском районе. Инвесторы возведут их в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров планируется разместить на улице Академика Семенихина. Здесь смогут работать около 1,5 тысячи человек.

Логистические комплексы общей площадью 194,4 тысячи квадратных метров построят рядом с деревней Терехово и Сенькино-Секерино. Там будет создано около 9,4 тысячи рабочих мест.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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