Министр энергетики Николай Шульгинов утвердил Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы, разработанные АО «СО ЕЭС». Схема и программа развития электроэнергетических систем России представляет собой основополагающий документ перспективного развития электроэнергетики на шесть лет.

В соответствии с документом прогнозируется рост потребления электрической энергии по Единой энергетической системе России до 1 274,5 млрд кВт∙ч к 2029 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 2,04%. Наибольшую динамику показывает ОЭС Востока, в которой прогнозируется рост с 44,46 млрд кВт∙ч в 2022 году до 63,40 млрд кВт∙ч к 2029 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 5,20%. Спрос на мощность планируется к увеличению на 24,5 ГВт (относительно 2022 года) и составит 183,4 ГВт при среднегодовом темпе роста максимума потребления мощности 2,07%.

За период до 2029 года прогнозируется ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования общим объёмом 15 734,3 МВт. В том числе на АЭС – 2 700 МВт, ТЭС – 6 960 МВт (из них 5 448 МВт на газе, 1 015 МВт на угле и 497 МВт на прочих видах топлива), на ГЭС (ГАЭС) – 1098 МВт и ВИЭ – 4976,3 МВт. При этом вывод из эксплуатации в указанный период составит порядка 5 080,5МВт.

В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России определены 3 территории технологически необходимой генерации, в которых к 2029 году прогнозируется возникновение дефицита мощности: в Юго-Западной части ОЭС Сибири в размере не менее 1225 МВт, ОЭС Востока не менее 1348 МВт с возможностью увеличения до 1935 МВт и в Юго-Западной части ОЭС Юга не менее 857 МВт с возможностью увеличения до 1286 МВт.

Определение технически обоснованной величины дефицита является обязательным условием для последующего проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов.

Кроме того, Схемой и программой подтверждены планы по объединению на параллельную синхронную работу ОЭС Сибири и ОЭС Востока к 2029 году, а также по организации дополнительных межсистемных связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала к 2028 году.

Впервые были проведены масштабные расчёты по определению уровня балансовой надёжности по 110 группам зон надёжности ЕЭС России. Так, в 87 зонах надёжности уровень балансовой надёжности прогнозируется выше установленного Минэнерго России нормативного уровня. Ниже нормативного значения прогнозируется в 23 зонах надёжности, в том числе в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Бурятия, Краснодарском крае, Республике Крым. Этот факт, в свою очередь, подтверждает существование территории технологически необходимой генерации.