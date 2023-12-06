«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лазаревская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Потанай-Картопьинское, Лазаревское, Саморьяхское и Мансингъянское месторождения нефти, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Стоимость работ составила 4 млн рублей.

Для повышения надежности электроснабжения объектов нефтедобычи энергетики отремонтировали основное оборудование подстанции – два силовых трансформатора общей мощностью 32 МВА и 47 разъединителей напряжением 35 кВ и 110 кВ. В ходе работ специалисты «Россети Тюмень» провели ревизию приводов и контактных соединений коммутационного оборудования, а также выполнили огнезащитную обработку кабельных линий.

Потанай-Картопьинское, Лазаревское, Саморьяхское и Мансингъянское месторождения относятся к старейшему в Западной Сибири Шаимскому нефтегазоносному району. Выполненные технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Лазаревская» повысили надежность электроснабжения нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.