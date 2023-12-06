Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Югре повысили надежность электроснабжения четырех месторождений нефти

6 декабря 2023, 14:45 435 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
Авторы и источники / Правообладателям

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лазаревская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Потанай-Картопьинское, Лазаревское, Саморьяхское и Мансингъянское месторождения нефти, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Стоимость работ составила 4 млн рублей.

Для повышения надежности электроснабжения объектов нефтедобычи энергетики отремонтировали основное оборудование подстанции – два силовых трансформатора общей мощностью 32 МВА и 47 разъединителей напряжением 35 кВ и 110 кВ. В ходе работ специалисты «Россети Тюмень» провели ревизию приводов и контактных соединений коммутационного оборудования, а также выполнили огнезащитную обработку кабельных линий.

Потанай-Картопьинское, Лазаревское, Саморьяхское и Мансингъянское месторождения относятся к старейшему в Западной Сибири Шаимскому нефтегазоносному району. Выполненные технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Лазаревская» повысили надежность электроснабжения нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
06.12.2023
НИУ "МЭИ" и "Эйч Энерджи" подписали соглашение о сотрудничестве
06.12.2023
Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости в двух контролируемых сечениях энергосистемы Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО
06.12.2023
"Россети Ленэнерго" установили в Санкт-Петербурге шесть новых электрозаправок
06.12.2023
В Росатоме впервые изготовлено МОКС-топливо с минорными актинидами для реактора БН-800
06.12.2023
СМЗ и Ловозерский ГОК планируют нарастить объем производства РЗМ
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно