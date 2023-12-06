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Филиал ПАО "Россети" обновил систему управления ключевого питающего центра Костромской области

6 декабря 2023, 14:30 427 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра завершили модернизацию системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на подстанции 500 кВ «Звезда», которая обеспечивает электроснабжение центральных, северных и восточных районов Костромской области. Внедрение нового российского программного обеспечения повысило наблюдаемость и информационную безопасность энергообъекта.

АСУ ТП представляет собой программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает управление оборудованием энергообъекта, позволяет контролировать его состояние и параметры в режиме реального времени с рабочего места дежурного диспетчера либо из удаленных диспетчерских центров. Обмен данными и передача команд управления реализованы с применением современных цифровых протоколов.

В ходе технического перевооружения АСУ ТП на подстанции «Звезда» были смонтированы серверное оборудование, контроллеры присоединения и измерительные преобразователи российского производства. Установлено современное отечественное программное обеспечение для мониторинга и управления технологическими процессами, внедрена система информационной безопасности, созданная с применением средств защиты информации российского производства. Обновленная АСУ ТП отличается высоким быстродействием и надежностью.

Подстанция 500 кВ «Звезда» мощностью 405 МВА расположена в Мантуровском городском округе Костромской области. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение Шарьинского и Поназыревского районов, Межевского, Кологривского и Нейского муниципальных округов, а также города Мантурово и близлежащих населенных пунктов. Ключевым потребителем подстанции является один из крупнейших российских производителей древесных панелей – Шарьинский завод «Кроностар».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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