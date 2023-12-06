Участники наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» утвердили итоги конкурсного отбора застройщиков программы по созданию качественного и доступного жилья «Дальневосточный квартал» в городе Хабаровске. Победителем стала компания СЗ «Дальневосточный» - партнерский проект двух девелоперских компаний DARS и UNIKEY.

Под комплексную жилую застройку в городской черте, в Железнодорожном районе Хабаровска, предусмотрено почти 46 гектаров. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено более 310 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 35 % от общей площади квартир застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тыс. кв. метров запланирован на конец 2026 года.

Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. На благоустроенной территории будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для автовладельцев запланировано более 5 тыс. машиномест. Новый жилой квартал рассчитан на проживание около 10 тыс. человек. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру, в том числе три детских сада на 800 мест и школу на 1200 учеников, которые будут возведены с привлечением федерального бюджета по программам «Дальневосточная концессия» и Единая президентская субсидия, курируемым Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Меры государственной поддержки, действующие на Дальнем Востоке благодаря решениям Президента России и системной работе Правительства страны, помогут застройщику своевременно реализовать инвестиционный проект и обеспечить горожан современным и комфортным жильем.

«Застройщик также получит ряд налоговых льгот и административных преференций в статусе резидента ТОР «Хабаровск»: землю, инженерную инфраструктуру и сниженные в три раза страховые платежи. Вместе с упрощенной процедурой утверждения документации по планировке территории и разрешения на ввод в эксплуатацию это поможет застройщику возвести доступное по цене и качественное современное жилье в нашем краевом центре», - отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

В министерстве строительства Хабаровского края поддерживают проект, разработанный Минвостокразвития России и КРДВ.

«Безусловно, преимуществом будут являться налоговые преференции застройщикам, которые поддержат их интерес к этому проекту. Кроме этого, с участием бюджетных средств мы создадим всю необходимую внешнюю инженерную инфраструктуру, которая позволит подключать будущие строящиеся районы к коммуникациям, а также с участием бюджета будут возводиться объекты социальной инфраструктуры – детсады, школа, поликлиника, которые всегда необходимы при строительстве новых жилых кварталов», - считает и.о. министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов.

По информации застройщика, в строительство жилого комплекса планируется инвестировать около 30 млрд рублей.

«Мы сейчас находимся в процессе реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Еврейской автономной области. Поэтому знакомы с такими масштабными проектами с социальной инфраструктурой, стрит-ритейлом на первых этажах и рекреационной зоной, - прокомментировала управляющий партнер девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсупова. – Каждый наш проект – это синергия архитектурной концепции, удобной квартирографии и обустроенных общественных пространств. С большим энтузиазмом заходим и в это проект, в нашем Хабаровске».

По словам коммерческого директора по жилой недвижимости компании DARS Дмитрия Софронова, реализация такого крупного проекта в короткие сроки возможна только в партнерстве.