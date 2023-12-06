Специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали шесть новых электрозаправочных станций (ЭЗС) в Петродворцовом, Пушкинском, Приморском, Невском, Красногвардейском, Московском районах Петербурга.

Все ЭЗС предназначены для быстрой зарядки и оснащены возможностью одновременной зарядки двух электромобилей. Новые зарядные станции мощностью 150 кВт отечественного производства оборудованы самыми актуальными разъемами для зарядки: ССS combo, CHaDeMo, GB/T. Время зарядки автомобиля на новых ЭЗС до 80 % составляет около 15-25 минут в зависимости от модели машины.

Новые зарядные станции «Россети Ленэнерго» расположены по адресам:

ул. Полковая, д. 1/25

ул. Победы, д. 23А

ул. Стародеревенская, д. 3

Октябрьская наб., д. 8к2

Полюстровский пр., д. 7

Витебский пр., д. 17

«В течение нескольких лет компания активно создает зарядную инфраструктуру для электротранспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сегодня сеть «Россети Ленэнерго» насчитывает 73 электрозарядные станции, из них 62 - для быстрой зарядки автомобиля, что позволяет компании оставаться лидером в Санкт-Петербурге по количеству таких объектов. Созданная на сегодняшний день зарядная инфраструктура уже позволяет без опасения неудобства эксплуатации приобретать электромобиль. При этом мы продолжим расширять нашу сеть, чтобы охватить наиболее оживленные дороги, подъезды к КАД и ЗСД, а также популярные места отдыха и досуга петербуржцев и жителей Ленобласти», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Ознакомиться со всеми локациями, на которых установлены зарядные станции ПАО «Россети Ленэнерго», можно в мобильном приложении «Россети электротранспорт».