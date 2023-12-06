Компания «Россети Юг» обеспечила выдачу 4,4 МВт мощности из сети для комплекса «Солнечный», который строится в Краснооктябрьском районе на севере города. Потребитель получил электроэнергию от подстанции 110 кВ «Молзавод».

Площадь транспортно-логистического центра составит около 100 тыс. кв. м. В его состав войдут порядка 20 основных и вспомогательных объектов, в том числе будут оборудованы складские и холодильные помещения. Грузооборот комплекса составит около 4,1 млрд тонн в год. Здесь будет создано порядка 3,8 тыс. рабочих мест.